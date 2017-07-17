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Болельщики московского «Динамо» избили фанатов «Спартака» на центральной трибуне
18.07.2017 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
По ходу первого тайма матча «Динамо» – «Спартак» произошли драки на центральной трибуне.
Преобладавшие на одном из секторов болельщики бело-голубых избили двух или трех фанатов московского клуба.
Драка продолжалась около минуты, после чего в конфликт вмешались стюарды и разрешили ситуацию.
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По ходу первого тайма матча «Динамо» – «Спартак» произошли драки на центральной трибуне.
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