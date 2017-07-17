Болельщики московского «Динамо» избили фанатов «Спартака» на центральной трибуне

По ходу первого тайма матча «Динамо» – «Спартак» произошли драки на центральной трибуне.

Преобладавшие на одном из секторов болельщики бело-голубых избили двух или трех фанатов московского клуба.

Драка продолжалась около минуты, после чего в конфликт вмешались стюарды и разрешили ситуацию.

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