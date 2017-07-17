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«Динамо» Киев – «Черноморец» – 2:1. Хацкевич одержал первую победу в чемпионате Украины, Рахманов дебютировал в лиге
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«Динамо» обыграло «Черноморец» (2:1) в первом туре украинской премьер-лиги.
Счет открыли гости благодаря точному удару Алексея Хобленко на 13-й минуте. «Динамо» вышло вперед еще в первом тайме – отличились Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко.
Шепелев забил свой первый гол в профессиональном футболе.
На 73-й минуте был удален защитник «Черноморца» Александр Каплиенко, который получил вторую желтую карточку.
Отметим, что первый матч в чемпионате Украины провел белорусский защитник «Черноморца» Артем Рахманов.
Напомним, матч проходил без зрителей из-за поведения болельщиков «Динамо» в прошлом сезоне на матче с «Шахтером».
0:1, Хобленко:
1:1, Шепелев:
2:1, Ярмоленко:
Календарь и таблица премьер-лиги.
- Дата проведения
-
18 июля, 19.00, «Динамо им. В. Лобановского»
- Голы:
-
0:1 –
13 Хобленко,
1:1 –
22 Шепелев,
2:1 –
42 Ярмоленко.
Динамо Киев –
Коваль, Кадар, Хачериди, Вида, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Корзун, 76), Гармаш (Цыганков, 69), Ярмоленко, Мбокани (Кравец, 80), Гонсалес.
Черноморец Одесса –
Безрук, Рахманов, Зубейко, Азацкий, Каплиенко, Третьяков, Ковалец, Мусолитин (Антонов, 67), Бобко (Политыло, 46), Татарков (Каверин, 63), Хобленко.
- Предупреждения:
-
Каплиенко
(60), Вида
(60), Ковалец
(83).
- Удаление:
-
Каплиенко
(73).
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«Динамо» обыграло «Черноморец» (2:1) в первом туре украинской премьер-лиги.
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