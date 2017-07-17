«Динамо» Киев – «Черноморец» – 2:1. Хацкевич одержал первую победу в чемпионате Украины, Рахманов дебютировал в лиге

«Динамо» обыграло «Черноморец» (2:1) в первом туре украинской премьер-лиги.

Счет открыли гости благодаря точному удару Алексея Хобленко на 13-й минуте. «Динамо» вышло вперед еще в первом тайме – отличились Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко.

Шепелев забил свой первый гол в профессиональном футболе.

На 73-й минуте был удален защитник «Черноморца» Александр Каплиенко, который получил вторую желтую карточку.

Отметим, что первый матч в чемпионате Украины провел белорусский защитник «Черноморца» Артем Рахманов.

Напомним, матч проходил без зрителей из-за поведения болельщиков «Динамо» в прошлом сезоне на матче с «Шахтером».

0:1, Хобленко:

1:1, Шепелев:

2:1, Ярмоленко:

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