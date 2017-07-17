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«Динамо» Киев – «Черноморец» – 2:1. Хацкевич одержал первую победу в чемпионате Украины, Рахманов дебютировал в лиге

18.07.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Динамо» обыграло «Черноморец» (2:1) в первом туре украинской премьер-лиги. 

Счет открыли гости благодаря точному удару Алексея Хобленко на 13-й минуте. «Динамо» вышло вперед еще в первом тайме – отличились Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко. 

Шепелев забил свой первый гол в профессиональном футболе. 

На 73-й минуте был удален защитник «Черноморца» Александр Каплиенко, который получил вторую желтую карточку. 

Отметим, что первый матч в чемпионате Украины провел белорусский защитник «Черноморца» Артем Рахманов.

Напомним, матч проходил без зрителей из-за поведения болельщиков «Динамо» в прошлом сезоне на матче с «Шахтером».

0:1, Хобленко:

1:1, Шепелев:

2:1, Ярмоленко: 

Календарь и таблица премьер-лиги.

Динамо Киев – Черноморец Одесса 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
18 июля, 19.00, «Динамо им. В. Лобановского»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Хобленко, 1:1 – 22 Шепелев, 2:1 – 42 Ярмоленко.
Динамо КиевКоваль, Кадар, Хачериди, Вида, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Корзун, 76), Гармаш (Цыганков, 69), Ярмоленко, Мбокани (Кравец, 80), Гонсалес.
Черноморец ОдессаБезрук, Рахманов, Зубейко, Азацкий, Каплиенко, Третьяков, Ковалец, Мусолитин (Антонов, 67), Бобко (Политыло, 46), Татарков (Каверин, 63), Хобленко.
Предупреждения:
Каплиенко (60), Вида (60), Ковалец (83).
Удаление:
Каплиенко (73).

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