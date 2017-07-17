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БАТЭ прервал 17-матчевую безвыигрышную гостевую серию в еврокубках
18.07.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ обыграл «Алашкерт» (3:1).
Отметим, что это первая победа Ермаковича в еврокубках на выезде.
Также борисовчане прервали 17-матчевую безвыигрышную гостевую серию в еврокубках. Последний раз БАТЭ на выезде обыгрывал «Лилль» в группе Лиги чемпионов в 2012 году.
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ обыграл «Алашкерт» (3:1).
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