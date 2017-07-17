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Букаткин попрощался с болельщиками брестского «Динамо»: «Вы просто лучшие, вы нереально крутые ребята! Незабываемый год»

18.07.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Никита Букаткин попрощался с болельщиками брестского «Динамо».

— Спасибо большое болельщикам за поддержку, эмоции и атмосферу на стадионе! Всем фанатам отдельное спасибо! Вы просто лучшие, вы нереально крутые ребята. Незабываемый год, – цитирует Букаткина группа «Белорусский Футбол» «Вконтакте» со ссылкой на инстаграм футболиста.

Как ранее сообщала Tribuna.com, Букаткин покидает «Динамо-Брест».

 
Теги: Брест
 
 
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