Букаткин попрощался с болельщиками брестского «Динамо»: «Вы просто лучшие, вы нереально крутые ребята! Незабываемый год»

Полузащитник Никита Букаткин попрощался с болельщиками брестского «Динамо».

— Спасибо большое болельщикам за поддержку, эмоции и атмосферу на стадионе! Всем фанатам отдельное спасибо! Вы просто лучшие, вы нереально крутые ребята. Незабываемый год, – цитирует Букаткина группа «Белорусский Футбол» «Вконтакте» со ссылкой на инстаграм футболиста.

Как ранее сообщала Tribuna.com , Букаткин покидает «Динамо-Брест».