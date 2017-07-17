Рамзан Кадыров предложил бойцам UFC и клуба «Ахмат» драться «насмерть»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести турнир между бойцами крупнейшего ММА-промоушена мира UFC и основанного им бойцовского клуба «Ахмат».

«Мы хотим, чтобы бойцы «Ахмата» и UFC дрались друг с другом на специальном турнире. Посмотрим, у кого сильнее спортсмены. Это будет интересно. Бои до конца, насмерть», – сказал Кадыров в эфире программы Real Sports на HBO.

Ранее Кадыров заявлял, что «приложит все усилия, чтобы провести один из турниров UFС в России»