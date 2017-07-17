Журавель попрощался с футболистами брестского «Динамо»

Как стало известно Tribuna.com, главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель попрощался с футболистами команды.

Также известно, что Журавель не проводил сегодняшнюю тренировку.

Таким образом, за матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха» «Динамо» выведет либо один из помощников Журавля, либо польский специалист Мацей Бартошек.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу «Динамо» подпишет контракт с Бартошеком.

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