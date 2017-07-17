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Журавель попрощался с футболистами брестского «Динамо»
18.07.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель попрощался с футболистами команды.
Также известно, что Журавель не проводил сегодняшнюю тренировку.
Таким образом, за матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха» «Динамо» выведет либо один из помощников Журавля, либо польский специалист Мацей Бартошек.
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Как стало известно Tribuna.com, главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель попрощался с футболистами команды.
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