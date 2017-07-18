Конте продлил контракт с «Челси» до 2019 года

Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжит работу с клубом.

Итальянский специалист продлил срок действия контракта на два года – до лета 2019 года.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и привел клуб к чемпионству. Сообщалось, что итальянец недоволен работой клуба на трансферном рынке и может уйти из «Челси».