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Конте продлил контракт с «Челси» до 2019 года

18.07.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжит работу с клубом.

Итальянский специалист продлил срок действия контракта на два года – до лета 2019 года.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и привел клуб к чемпионству. Сообщалось, что итальянец недоволен работой клуба на трансферном рынке и может уйти из «Челси».

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжит работу с клубом.

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