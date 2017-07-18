Михаил Гордейчук: «Пражская «Славия» внешне впечатляет своими приобретениями, но и мы сдаваться просто так не собираемся»

Нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук прокомментировал результат ответного поединка с «Алашкертом» (3:1).

– Мы хотели выиграть – и сделали это. Конечно, было тяжело. Впрочем, другого и не ожидали. Еще до матча понимали: в условиях зноя придется играть через «не могу». Удалось проявить морально-волевые качества. От того значимость победы еще выше.

Мои голы являлись важными? Я оказывался только в концовке тех эпизодов, а на них работала вся команда. Ребята молодцы. В первом случае, приняв передачу, глянул вперед и не увидел никого перед собой. Потому ударил. Получилось неплохо. А затем провели классную атаку. Оставалось только переиграть вратаря. Но, если честно, в целом своей реализацией в нынешнем сезоне я не очень доволен. Надо ее подправлять.

Не скажу, что был удивлен активностью соперника в начале встречи. Обыкновенная борьба за инициативу. Хозяевам было легче. Их подгоняли болельщики. А тут еще «Алашкерт» отличился. Нас такой ход событий не устраивал – сразу перехватили инициативу. Я бы даже сказал, пропущенный мяч нас взбодрил – сумели дважды забить. Во втором тайме, правда, подсели. Но все же действовали по счету. Еще и увеличили перевес, когда ереванцы раскрылись. Тот гол и решил все в противостоянии.

Теперь начнем готовиться к пражской «Славии». Пока имею лишь отрывочное представление о ней. Чешский клуб внешне впечатляет своими приобретениями. В команду пришли сверхопытные футболисты. Но и мы сдаваться просто так не собираемся. Будем бороться, – сказал Гордейчук.