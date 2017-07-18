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Александр Ермакович: «Если бы не прошли «Алашкерт», нам бы в Беларуси этого никто не простил»

18.07.2017 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итоги противостояния с «Алашкертом».

- Если попадете, то команда этим составом сможет там хорошо выступить?

– Очень верим в наших ребят. Знаем, что они могут играть еще лучше. Для них сегодняшний уровень – не предел. Но не исключаем, что у нас будут и дополнительные варианты усиления игры. Надо попасть в группу, а там разберемся.

- Эта победа спасла вас от увольнения?

– На такие вопросы сложно отвечать. У клуба есть руководство, которое решает. Я человек подневольный, у меня контракт. Но, наверное, если бы не прошли, нам бы в Беларуси этого никто не простил. И главное – я бы себе тоже не простил.

- Скажите, придало ли вам дополнительной мотивации то, как болельщики требовали вашей отставки после первого матча?

– Еще раз повторюсь: я профессионал и должен делать свою работу. А высказывания отдельных болельщиков – просто их мнение. Я не могу по их воле сразу бросить команду в такое время, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итоги противостояния с «Алашкертом».

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