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МАЗы укрепились в топ-10 в грузовом зачете "Шелкового пути"

18.07.2017 22:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. КамАЗ под управлением Эдуарда Николаева занял первое место по итогам десятого этапа ралли-рейда "Шелковый путь", который прошел во вторник.

Экипаж двукратного победителя "Дакара" преодолел дистанцию этапа за три часа, 35 минут и 21 секунду. В полутора минутах от лидера финишировала Tatra чеха Мартина Коломы, который приехал на последнюю контрольную точку на ободе — в машине лопнуло одно из колес. Третьим к финишу приехал КамАЗ Дмитрия Сотникова.

МАЗы укрепились в топ-10 в грузовом зачете "Шелкового пути"
© Sputnik Александр Кондратюк
"Шелковый путь": шестое место Вязовича и неожиданный прорыв Geely

Лучшим из белорусов на этот раз стал Алексей Вишневский — его МАЗ завершил этап седьмым, Александр Василевский приехал 11-м, Сергей Вязович — 12-м. У белорусов не обошлось без неполадок: как отмечают организаторы гонки, у Василевского оказался пробит топливный бак, а на камионе Вязовича треснула опора кабины.

Зачет грузовиков по итогам десяти этапов возглавляет Сотников, второе и третье места — также за КамАЗовцы, Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Вязович в общем зачете занимает седьмое место, Вишневский и Василевский — на девятой и десятой строчках.

В итоговом зачете внедорожников на первом месте француз Сириль Депре из команды Peugeot. Вторую строчку по-прежнему удерживает Хань Вэй на Geely, на третьем месте — американец Брюс Мензис на Mini. Ралли-рейды опять не покорились девятикратному чемпиону мира по классическому ралли Себастьяну Лебу — эльзасец снялся с гонки из-за травмы, которая мешала ему управлять машиной.

В ходе 11-го этапа "Шелкового пути" экипажи преодолеют участки из дюн, их сменят скоростные трассы, которые вновь приведут в песчаники. Длина этапа между китайскими городами Дуньхуан и Цзяюйгуань составит 783,84 километра, спецучастка — 488,65 километра.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие гонщики в ходе этапа столкнулись с техническими неполадками, не обошли проблемы и белорусские экипажи.

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