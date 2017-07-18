Василий Панков: «Энрот? Признаться, небольшие опасения все же есть»

Белорусский специалист Василий Панков поделился мнением о переходе Йонаса Энрота в минское «Динамо».

— Подписание этого голкипера — шаг вперед для команды?

— Признаться, небольшие опасения все же есть. Прежде всего потому, что он довольно часто менял клубную прописку и не смог стать первым номером в командах, за которые выступал. Я когда играл в Германии, к нам в «Аугсбург» тоже приходил шведский голкипер. Отзывы о нем были хорошие, однако у парня совсем не пошла игра.

Тем не менее я в Энрота верю. Назвать его неопытным не повернется язык. Вдобавок ко всему у него отличный возраст. Поэтому руководство «Динамо» остановилось на отличном варианте. К тому же сейчас на рынке свободных агентов не так и просто найти достойного вратаря. Ну а оправдается ли на него ставка — покажет сезон.

— Отсутствие игрового опыта в КХЛ — большая проблема? Все-таки здесь немного другой хоккей…

— Не думаю, что на этом стоит чересчур концентрироваться. Бен Скривенс, приходя в «Динамо», тоже не мог похвастаться подобным опытом. Поначалу все получалось не так гладко, как хотелось, но затем канадец довольно быстро привык и к размеру местных площадок, и игровому стилю.

— У кого больше шансов стать вторым голкипером команды?

— Сложно сказать. Предсезонные матчи помогут разобраться с данным вопросом. Кто проявит себя лучше, тот и займет место «бэкапа» Энрота. Мотивация у ребят должна быть отличная. Не стоит исключать вариант того, что и Горячевских и Карнаухов здорово проявят себя в товарищеских играх и тренерский штаб будет их чередовать по ходу сезона. Кстати, уже на следующей неделе стартует на «Чижовка-Арене» Кубок Минска. В нем примут участие пять клубов КХЛ, а также хозяйка состязаний «Юность». Это прекрасная возможность для многих игроков показать свои сильные стороны.

— Тем не менее Степан Горячевских имеет более богатый опыт выступлений на серьезном уровне…

— Это еще ни о чем не говорит. Он же не в НХЛ играл и не становился чемпионом мира. (Смеется.)

— Можно ли сказать, что в новом сезоне результаты «Динамо» будут во многом зависеть от игры голкипера?

— Это вариант совершенно не исключен. В прошлом сезоне мы убедились, насколько ключевую роль может играть вратарь, – сказал Панков.