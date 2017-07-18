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Неймар: «Мне все нравится в «Барселоне»

19.07.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.

«Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере. Я хорошо адаптировался к городу, клубу. Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее.

В прошлом сезоне мне удалось выйти на хороший уровень, хотя мы не смогли выиграть все трофеи, которые хотели.

Буду продолжать жить текущим моментом, получая положительные и незабываемые впечатления. Буду готовиться к сезону-2017/18, где нас ждет еще больше радостных моментов», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Неймара.

 
 
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Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.

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