Иван Головатый: «Многие болельщики на форумах писали, что «Шахтер» после первого круга идет на первом месте, и мы в кои-то веки навязали борьбу БАТЭ. Ребята, о чем вы?»

Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в письме «Прессболу» объяснил логику расставания «Шахтера» с Олегом Кубаревым.

«Итоги 2016 года в очередной раз подтвердили уровень «Шахтера»: бороться за второе и третье места в чемпионате — и, к сожалению, полное отсутствие амбиций в борьбе за первое место. При этом мотивация игроков в команде никогда не страдала: это и стабильная финансовая ситуация, и бытовые условия, позволяющие организовать тренировочный процесс на высшем уровне и так далее. Для кого-то занять призовое место в чемпионате, конечно же, праздник. Но это не те надежды, которые испытывают болельщики нашей команды перед началом каждого сезона.

С учетом этого и рассматривались два варианта развития клуба. Первый — выступление команды на стабильно высоком уровне, позволяющем бороться за места в первой половине таблицы, но, скажем, при 30-50-процентном снижении бюджета клуба (что с успехом реализуют многие команды высшей лиги). Второй — разработка стратегии развития клуба на ближайшие три-пять лет и пошаговое достижение поставленных задач с поддержанием существующего бюджета клуба и возможного его увеличения — за счет заработанных командой средств при успешном выступлении в различных футбольных турнирах.

В итоге в конце прошлого года мы разработали и приняли стратегию развития клуба на ближайшие пять лет, за которые постараемся сделать клуб не только привлекательным с точки зрения спортивного результата, узнаваемого командного почерка, доверия молодым перспективным игрокам с доводкой их до уровня сборных. Также мы планомерно будем развивать клубные структуры и постараемся создать организацию, способную в условиях экономической нестабильности зарабатывать большую долю бюджета клуба от своей оперативной деятельности.

Задачи амбициозные? Конечно. Для клуба это новая дорога — и на этом пути главное понять, с кем ты идешь, и разделяют ли твой курс и взгляды люди, которые будут исполнять намеченные цели и задачи. Под их реализацию и был приглашен Олег Кубарев (при этом, по его пожеланиям, был сформирован тренерский штаб) и ряд новых игроков — как белорусских, так и легионеров. Главному тренеру изначально были озвучены задачи и курс клуба — и то, как будет строиться спортивная работа, а также ответственность за выполнение этапов пути.

На первых порах никаких противоречий во взглядах у тренера и руководства клуба не было. Но с каждым пройденным этапом — в Кубке Беларуси, в еврокубках (проиграны два турнира из трех в сезоне — соперникам, далеко не превосходящим «Шахтер» ни в каких компонентах) — уже было понятно, что дальнейшая работа вместе невозможна. Кроме того, к сожалению, сегодня команда не может похвастаться главным: уверенной и стабильной игрой, прогрессирующей от матча к матчу. Поэтому мною и было принято решение о смене главного тренера. Да, оно неординарное, но я уверен, что это определенный шаг вперед. И это решение принято не по результатам матча с «Судувой» (как думают многие), а по игре команды, которую она показывает, начиная примерно с четвертого тура (первые матчи можно списать на начало сезона, притирку игроков, тренеров и так далее). А матч с «Судувой» лишний раз подтвердил, что в таком виде не только больших, но и вообще перспектив у нас не будет — ни в этом году, ни в ближайшем будущем.

Многие болельщики на форумах писали, что команда после первого круга идет на первом месте, и мы в кои-то веки навязали борьбу БАТЭ. Ребята, о чем вы? Отрыв от второго места — всего три очка. Результат «на тоненького»… Мы выиграли у БАТЭ? Нет. Мы выиграли у минского «Динамо»? Нет. Мы показываем прогрессирующий футбол? Опять нет… Тогда о какой борьбе идет речь? Или давайте пофантазируем и представим, что по ряду причин данный статус-кво сохранился бы до конца сезона. Результат достигнут — с одной стороны. А с другой стороны — что дальше? Пошумим на международной арене? Представляю ваши улыбки и сарказм. Болельщики скажут: вы уже в этом году пошумели — и будут правы! Поэтому истерия по поводу отставки неуместна», – написал Головатый.