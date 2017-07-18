Очередной скандал в ФИФА: коррупция, обыски, аресты

МИНСК, 19 июл — Sputnik. В рамках антикоррупционного рейда были арестованы руководитель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр и его сын Горка Вильяр, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов.

Так, 67-летнему Вильяру вменяется в вину использование средств организации для подкупа руководителей региональных федераций с целью обеспечения поддержки на выборах руководителя RFEF.

Después de 7 horas de interrogatorio, Ángel María Villar sigue diciendo FURBOL. Está aguantando bien. — gerardo tecé (@gerardotc) 18 июля 2017 г.

​Испанские следователи работали в течение трех месяцев, чтобы собрать доказательную базу: гражданская гвардия прослушивала телефоны спортивных чиновников, материалы дела насчитывают около 2000 страниц.

Череда скандалов

Арестованный во вторник Вильяр возглавляет Королевской испанской футбольной федерации уже практически 30 лет, он впервые занял этот пост в 1988 году и был вновь избран главой RFEF в мае. Испанец также является старшим вице-президентом Совета ФИФА, а во время отстранения Мишеля Платини с должности главы Союза европейских футбольных ассоциаций исполнял обязанности и президента УЕФА.

Fifa + Uefa's senior vp — Villar — arrested. News agenda rolls on with barely a shrug. A sign of how far world football's stock has fallen. — Richard Conway (@richard_conway) 18 июля 2017 г.

​Напомним, что 25 сентября 2015 года Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ) открыло дело против главы ФИФА Йозефа Блаттера, который подозревается в том, что он незаконно перевел два миллиона швейцарских франков Платини.

Спортивных чиновников обвинили в масштабной коррупции на протяжении двух последних десятилетий вокруг маркетинговых и вещательных сделок, а также заявок на чемпионаты мира. В частности речь шла о грядущих чемпионатах 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Так, бывший член исполнительного комитета ФИФА Чак Блейзер он признался в получение взяток и мошенничестве. Ч.Блейзер также стал информатором ФБР в "деле о коррупции" и подтвердил, что во время выборов стран-организаторов чемпионатов мира 1998 и 2010 годов члены исполкома получали взятки. После его показаний были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. В июле 2017-го 73-летний Блейзер умер в больнице от рака.

Tranquilos madridistas,han detenido a Villar pero no investigarán esta Liga robada a favor del Real Madrid. pic.twitter.com/CtJTHSz8Jc — Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) 18 июля 2017 г.

Комитет ФИФА по этике в начале октября 2015 года отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на 90 дней с возможностью продления дисквалификации, но не более чем на 45 дней. 21 декабря арбитражная палата комитета ФИФА по этике отстранила Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет, в феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА смягчил санкции, сократив срок отстранения до шести лет.

Hace 3 años France Football acusaba a Villar, Rosell y Florentino de corrupción. Solo uno de ellos está hoy en libertad. pic.twitter.com/Qmv5D0hMNu — Roger Pascual (@RogerPascual10) 18 июля 2017 г.

​Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) в лице главы следственной палаты Марии Клаудии Рохас и возглавляющего арбитражную палату Вассилиоса Скуриса решил опубликовать полностью доклад о расследовании правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, которыми стали соответственно Россия и Катар — так называемый доклад Гарсии.

Тем самым все подозрения о правомерности получения прав на проведение этих чемпионатов мира были окончательно сняты.

Реакция ФИФА и УЕФА

"Мы приняли к сведению сообщения СМИ о ситуации вокруг Вильяра. Поскольку данная история связана с внутренними делами национальной федерации, пока мы советуем обратиться к ним для разъяснения деталей", — говорится в заявлении ФИФА.

COMUNICADO OFICIAL | Las reuniones de los órganos señaladas para los días 19, 20 y 21 de julio de 2017 quedan aplazadas hasta nueva fecha. pic.twitter.com/bGAeFD8xv8 — RFEF (@rfef) 18 июля 2017 г. ​

В УЕФА сообщили, что "в курсе о появившихся в прессе сообщениях, касающихся Вильяра".

"Нам пока нечего сказать", — отмечается в сообщении.

Разыскивается Интерполом

Арест Вильяр и его сын Горка — не единственное потрясение футбольного мира во вторник. Национальный суд Испании направил запрос в Интерпол для объявления в международный розыск в связи с обвинениями в коррупции бывшего главы Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейры.

Бывший президент CBF обвиняется в мошенничестве по делу, по которому ранее был арестован бывший президент "Барселоны" Сандро Россель. По версии следствия, Тейшейра и Россель могли входить в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав бразильской сборной по футболу. Затем данные средства отмывались через подставные компании.



При этом 70-летний Тейшера находится в Бразилии, а бразильские суды не выдают своих граждан.