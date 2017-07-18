Иван Головатый: «В отзывах на отставку тренера в «Шахтере» всех «переплюнула» наша основная республиканская газета «Беларусь сегодня»

Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в письме «Прессболу» объяснил логику расставания «Шахтера» с Олегом Кубаревым.

«Решение о смене главного тренера в команде, которая лидирует после первого круга — событие. Пусть и не самое приятное, но мимо него нельзя пройти ни прессе, ни болельщикам нашей команды — и других клубов. Безусловно, это справедливо: каждый человек имеет право высказать свое мнение — особенно болельщики, которые действительно переживают за команду. Интересную статистику вывел для себя, просматривая комментарии на различных форумах: когда от прочитанного стало совсем грустно, решил внести некоторый позитив — и начал считать количество участников, переживающих за наш клуб. Остановился на цифре 3700 — приятно осознавать, что если бы все они пришли на наш стадион, то он был бы полон. А так — в среднем всего около 1500 человек. У остальных просто пока не хватает времени, наверное (ведь о людях надо думать только хорошо!).

А в отзывах, конечно, можно увидеть все: и эмоции, и несбывшиеся надежды, и объективную оценку — и не очень. Но в ней, на мой взгляд, всех «переплюнула» наша основная республиканская газета «Беларусь сегодня», опубликовав очерк с пространным названием «К воротам задом, а к болельщикам передом, или Почему «Шахтер» забыл дорогу в Солигорск?», в котором преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев размышляет, почему «Шахтер» до сих пор не нашел средств для, видимо, его приглашения в качестве «PR-пшика». И это не описка, так как статья начинается со слов «…я посетил известное в профессиональных кругах мероприятие «DigitalPicnic». А может, лучше надо было на стадион? Или, в крайнем случае, внимательнее следить за сайтом клуба, на котором постоянно размещается информация о проводимой работе ФК «Шахтер» с детьми? Да и видеть это на страницах ведущей газеты, которая еще несколько недель назад отказалась осветить одно из достижений трудового коллектива ОАО «Беларуськалий» — добычу 1,5-миллиардной тонны руды (которое, кстати, было достигнуто в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь) — с мотивацией, что это реклама, за которую надо платить, — мягко говоря, своеобразное решение.

Журналист «Прессбола» Владимир Пирог не преминул утратить веру в команду в своих очерках. Но, правда, в одной из статей поправился: «…заберу свои слова обратно, если по итогам сезона окажусь не прав». И здесь всем хочется напомнить поговорку: цыплят по осени считают. А ребята докажут, что они сегодня единая и лучшая команда чемпионата!» – сказал Головатый.

Иван Головатый: «Многие болельщики на форумах писали, что «Шахтер» после первого круга идет на первом месте, и мы в кои-то веки навязали борьбу БАТЭ. Ребята, о чем вы?»