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Отряд столетия Октябрьской революции принимает участие в строительстве Центра художественной гимнастики в Минске

19.07.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Минске продолжается строительство Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

В стройке принимает участие отряд столетия Октябрьской революции. В отряд входят около 20 студентов из Беларуси, России и Украины.

Отмечается, что студенты получат 700-800 рублей за месяц.

Еще один отряд будет задействован на реконструкции стадиона «Динамо».

Ранее сообщалось, что в 2017 году минский бюджет выделит на строительство Центра художественной гимнастики 23,7 миллиона долларов.

Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Дворца гимнастике к 8 марта 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжается строительство Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

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