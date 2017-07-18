Отряд столетия Октябрьской революции принимает участие в строительстве Центра художественной гимнастики в Минске

В Минске продолжается строительство Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

В стройке принимает участие отряд столетия Октябрьской революции. В отряд входят около 20 студентов из Беларуси, России и Украины.

Отмечается, что студенты получат 700-800 рублей за месяц.

Еще один отряд будет задействован на реконструкции стадиона «Динамо».

Ранее сообщалось , что в 2017 году минский бюджет выделит на строительство Центра художественной гимнастики 23,7 миллиона долларов.

Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Дворца гимнастике к 8 марта 2018 года.