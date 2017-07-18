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Отряд столетия Октябрьской революции принимает участие в строительстве Центра художественной гимнастики в Минске
19.07.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске продолжается строительство Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
В стройке принимает участие отряд столетия Октябрьской революции. В отряд входят около 20 студентов из Беларуси, России и Украины.
Отмечается, что студенты получат 700-800 рублей за месяц.
Еще один отряд будет задействован на реконструкции стадиона «Динамо».
Александр Лукашенко
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Отряд столетия Октябрьской революции принимает участие в строительстве Центра художественной гимнастики в Минске
В Минске продолжается строительство Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
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