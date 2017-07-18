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Полузащитник «Альтаха» Цех: «Мы хотим сыграть с «Гентом» на следующей неделе, и сделаем все для этого»
19.07.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Альтаха» Бенедикт Цех поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против брестского «Динамо».
«В ответном матче нам нечего терять, нужно сыграть в атакующий футбол. В первой игре мы смотрелись лучше «Динамо». Но мы ожидаем агрессивной игры от «Динамо» в Бресте, где команду будут поддерживать шумные болельщики.
Нам нужна победа в этой игре, и у нас есть 90 минут, чтобы ее одержать. Мы хотим сыграть с «Гентом» на следующей неделе, и сделаем все для этого», – сказал Цех.
Матч «Динамо» Брест – «Альтах» состоится 20 июля в 19.30.
Напомним, победитель матча в 3-м квалификационном раунде сыграет с бельгийским «Гентом».
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Полузащитник «Альтаха» Цех: «Мы хотим сыграть с «Гентом» на следующей неделе, и сделаем все для этого»
Полузащитник «Альтаха» Бенедикт Цех поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против брестского «Динамо».
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