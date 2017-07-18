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Николай Ходасевич: «Письмо Головатого? Если серьезно, то после одного из абзацев мне стало страшно»
19.07.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о письме «Прессболу» гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого.
«Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в письме «Прессболу» объяснил...» Это сюр, друзья. Письмо в редакцию! У нас не обычная среда сегодня, а знаменательная! Ждем письма в редакцию Олега Кубарева, также Владимир Журавель должен сесть за лист бумаги, а потом и все руководство брестского «Динамо» пояснить, что там да как в королевстве с планами на пять лет вперед. И другие тоже не стесняйтесь, пишите, рассказывайте, мы развернем конверт, приготовим кофе и почитаем.
А если серьезно, то вот от этого абзаца мне стало страшно.
«Интересную статистику вывел для себя, просматривая комментарии на различных форумах: когда от прочитанного стало совсем грустно, решил внести некоторый позитив — и начал считать количество участников, переживающих за наш клуб. Остановился на цифре 3700 — приятно осознавать, что если бы все они пришли на наш стадион, то он был бы полон. А так — в среднем всего около 1500 человек. У остальных просто пока не хватает времени, наверное (ведь о людях надо думать только хорошо!)», – написал Ходасевич.
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о письме «Прессболу» гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого.
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