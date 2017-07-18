Защитник «Работничков» Трайчевски: «Если мы забьем первыми, то у нас появятся отличные шансы пройти «Динамо»

Защитник «Работничков» Душко Трайчевски поделился ожиданиями от ответного матча против минского «Динамо».

«Мы можем пройти минское «Динамо», хотя это будет и непросто. Теперь мы знаем их все сильные и слабые стороны, попробуем извлечь из этого выгоду.

Конечно, минчане лучше готовы физически, учитывая, что сезон в Беларуси в разгаре. Тем не менее, у нас хороший ритм подготовки и мы можем решать задачи.

Нам нужно сыграть намного лучше в Минске, чем в Скопье. Если мы сможем забить первыми, то у нас появятся отличные шансы пройти», – сказал Трайчевски.