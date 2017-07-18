ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хави завершит карьеру по окончании сезона

19.07.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Аль-Садда» Хави заявил, что завершит карьеру по окончании сезона -2017/18.

«Это мой последний сезон в качестве игрока, затем я повешу бутсы на гвоздь, но останусь в футболе.

Планирую тренировать, но пока делать этого не могу. Я знаю методику, но не хочу никого обманывать, нужно научиться использовать эти знания», — рассказал Хави.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Аль-Садда» Хави заявил, что завершит карьеру по окончании сезона -2017/18.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Защитник «Работничков» Трайчевски: «Если мы забьем первыми, то у нас появятся отличные шансы пройти «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика