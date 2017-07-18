Хави завершит карьеру по окончании сезона

Полузащитник «Аль-Садда» Хави заявил, что завершит карьеру по окончании сезона -2017/18.

«Это мой последний сезон в качестве игрока, затем я повешу бутсы на гвоздь, но останусь в футболе.

Планирую тренировать, но пока делать этого не могу. Я знаю методику, но не хочу никого обманывать, нужно научиться использовать эти знания», — рассказал Хави.