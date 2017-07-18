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Хави завершит карьеру по окончании сезона
19.07.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Аль-Садда» Хави заявил, что завершит карьеру по окончании сезона -2017/18.
«Это мой последний сезон в качестве игрока, затем я повешу бутсы на гвоздь, но останусь в футболе.
Планирую тренировать, но пока делать этого не могу. Я знаю методику, но не хочу никого обманывать, нужно научиться использовать эти знания», — рассказал Хави.
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Полузащитник «Аль-Садда» Хави заявил, что завершит карьеру по окончании сезона -2017/18.
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