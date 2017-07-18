ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермакович назвал главный фактор в победе над "Алашкертом"

19.07.2017 11:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ в ответном поединке против ереванского "Алашкерта" были единым коллективом и бились друг за друга, заявил главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович.

Ермакович назвал главный фактор в победе над "Алашкертом"
© Фото: ВКонтакте / ФК БАТЭ
БАТЭ обыграл ереванский "Алашкерт"

Во вторник, 18 июля, в Ереване состоялся ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Алашкертом" и БАТЭ. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. По сумме двух матчей борисовчане вышли в следующий отборочный раунд турнира.

"Мы были одним кулаком, единым коллективом, бились друг за друга. Наверное, это самое главное", — сказал Ермакович на послематчевой пресс-конференции. Слова специалиста приводит пресс-служба БАТЭ.

Наставник борисовчан предположил также, что его подопечные были сильнее в плане реализации моментов. Вместе с тем, по его словам, начало поединка выдалось "хуже не придумаешь". "Но переломили ход встречи за счет волевых качеств, характера. Плюс исполнительское мастерство того же Миши Гордейчука (автор голевого дубля — Sputnik). Гол, который он забил, придал команде уверенности", — сказал Ермакович.

Главный тренер поблагодарил футболистов БАТЭ за характер и волю. "Просто молодцы!" — сказал Ермакович.

В третьем квалификационном раунде БАТЭ за выход в групповой раунд ЛЧ сразится против пражской "Славии". Первые поединки третьего раунда квалификации ЛЧ состоятся 25 и 26 июля, ответные пройдут 1 и 2 августа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наставник отметил исполнительское мастерство Михаила Гордейчука, отметившегося дублем в ворота "Алашкерта".

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Хави завершит карьеру по окончании сезона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика