МИНСК, 19 июл — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ в ответном поединке против ереванского "Алашкерта" были единым коллективом и бились друг за друга, заявил главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович.

Во вторник, 18 июля, в Ереване состоялся ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Алашкертом" и БАТЭ. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей . По сумме двух матчей борисовчане вышли в следующий отборочный раунд турнира.

"Мы были одним кулаком, единым коллективом, бились друг за друга. Наверное, это самое главное", — сказал Ермакович на послематчевой пресс-конференции. Слова специалиста приводит пресс-служба БАТЭ.

Наставник борисовчан предположил также, что его подопечные были сильнее в плане реализации моментов. Вместе с тем, по его словам, начало поединка выдалось "хуже не придумаешь". "Но переломили ход встречи за счет волевых качеств, характера. Плюс исполнительское мастерство того же Миши Гордейчука (автор голевого дубля — Sputnik). Гол, который он забил, придал команде уверенности", — сказал Ермакович.

Главный тренер поблагодарил футболистов БАТЭ за характер и волю. "Просто молодцы!" — сказал Ермакович.

В третьем квалификационном раунде БАТЭ за выход в групповой раунд ЛЧ сразится против пражской "Славии". Первые поединки третьего раунда квалификации ЛЧ состоятся 25 и 26 июля, ответные пройдут 1 и 2 августа.