Павел Нехайчик: «Говорят, что в развитии чего-либо нужно идти шаг за шагом. «Динамо-Брест» сейчас нарушает эти правила, стремительно движется вверх. Это и привлекает»

Новичок «Динамо-Брест» Павел Нехайчик рассказал, чем его привлек брестский вариант.

- Что чувствуешь после того, как официально стал игроком «Динамо-Брест»?

– Самое главное, что наконец-то наступила определенность. Это радует больше всего. С нетерпением жду начала работы, все-таки отпуск получился достаточно длинным. Сезон в РФПЛ закончился в конце мая.

- Твоему переезду в Брест сопутствовали слухи о возможном переходе в другие команды, в том числе зарубежные. Расскажи об этом подробнее.

– Называть конкретные клубы не буду, сейчас это уже не имеет смысла. В любом случае, спасибо всем за интерес. Сейчас я игрок «Динамо-Брест» и это самое главное.

- Возможность выступать в Лиге Европы облегчила принятие решения?

– Конечно, когда команда выступает в еврокубках, это дополнительный плюс при подписании контракта и переговорах. Но это был не решающий фактор. Основную роль сыграла привлекательность самого проекта и возможность поработать с Владимиром Журавелем.

- Что имеешь в виду под этой привлекательностью?

– Обычно все говорят, что в развитии чего-либо нужно идти шаг за шагом, не форсировать события и не перепрыгивать через ступеньки. «Динамо-Брест» сейчас нарушает эти правила, переступает через ступеньки и стремительно движется вверх. Это и привлекает.

Тем более в команде не сказать, что все новые для меня. Знаю Олега Веретило, Андрея Цевана, который в данный момент уже работает тренером, Макса Витуса. С Артемом Милевским успели пересечься.

- Как оцениваешь свои перспективы в команде?

– Конечно, переходя в новый клуб, всегда хочется помогать, принимать участие в играх, добиваться результата. Как получится никто не знает, но я настроен оптимистично.

В чемпионате нужно исправлять положение. Надеюсь, эта пауза между кругами пойдет команде на пользу. Будет время собраться мыслями и притереться новым игрокам. В составе много легионеров, но это не проблема. У меня был опыт игры в подобных командах. Тут важно понимать, что язык футбола у всех один, – сказал Нехайчик.