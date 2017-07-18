Роман Дюков: «В Америке решает бизнес. Шанса можно ждать год, два, три»

Защитник минского «Динамо» Роман Дюков рассказал о переходе в минскую команду.

- В этом году ты в «Динамо». Поговорим об этом. Как было принято решение о переходе? Не было желания задержаться за океаном?

– Желание было, варианты были. Но также были варианты здесь и в Европе. Агент начал работать сразу после того, как закончился контракт в Америке. Взвесили все «за» и «против». Решили, что «Динамо-Минск» – оптимальный вариант для продолжения карьеры. Тут хороший коллектив, много знакомых ребят, новый тренер. Свежая кровь в команде, новое движение сейчас начнется. Хочу помочь «Динамо» хорошо играть в КХЛ. Это лучшая лига Европы.

- Год назад ты уже работал в тренинг-кэмпе «зубров». Почему в итоге предпочел провести сезон за океаном?

– Мне сразу же после чемпионата мира предложили контракт в Северной Америке. Здесь же тогда была неизвестность. Мне нужно было ехать на просмотр в кэмп для новичков НХЛ в начале сентября. Там никто ничего не обещает, а легких путей я и не пытался искать. Но все равно, если бы что-то случилось, и я остался без работы, то было бы намного тяжелее найти потом команду.

- Все рассчитывали, что вы со Степаном Фальковским в прошлом году закрепитесь в АХЛ, однако в итоге весь сезон отыграли в «Адирондаке». Чего не хватило, чтобы закрепиться в «Стоктоне»?

– Интересный вопрос (смеется). На него я и сам, наверное, еще не нашел ответа. Думаю об этом если не каждый день, то очень часто. Честно говоря, это все бизнес в Америке. Не могу объяснить по-другому. Ты вроде бы делаешь все, как говорит тренер, стараешься изо всех сил, ждешь своего шанса, а шанс все не дают и не дают. Поэтому можно ждать год, два, три. Я считаю, что если есть возможность, как у меня сейчас, поиграть в КХЛ, то стоит воспользоваться. Думаю, что сделал все правильно.

- Перед переходом в минскую команду ты наверняка консультировался, как тут обстоят дела. Что узнал? С какими ожиданиями ехал?

– Да, не в пустоту ехал. Я знал, что здесь очень сильная домашняя поддержка. Это огромный плюс для команды. Консультировался с ребятами. Ну, как консультировался: уточнил несколько моментов, потому что всех хорошо знаю. Наверное, с Кристианом Хенкелем больше всего мы разговаривали. Уточнил у него некоторые вопросы, – сказал Дюков.