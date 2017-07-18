Словацкий защитник Тесак перешел в «Гомель»

Словацкий защитник Лукаш Тесак перешел в «Гомель». Контракт игрока Тесака с «Гомелем» рассчитан до конца 2018 года.

В минувшем сезоне легионер провел 12 матчей за тульский «Арсенал».

Также 32-летний футболист играл в луганской «Заре», московском «Торпедо», алматинском «Кайрате». На родине он выступал за «Дубницу», «Жилину», «Римавску Соботу», «Сеницу», «Татран». За сборную Словакии Лукаш Тесак провел четыре матча, а дебютировал в 2015 году в отборочном матче Евро-2016 против Испании.