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Словацкий защитник Тесак перешел в «Гомель»
19.07.2017 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Словацкий защитник Лукаш Тесак перешел в «Гомель». Контракт игрока Тесака с «Гомелем» рассчитан до конца 2018 года.
В минувшем сезоне легионер провел 12 матчей за тульский «Арсенал».
Также 32-летний футболист играл в луганской «Заре», московском «Торпедо», алматинском «Кайрате». На родине он выступал за «Дубницу», «Жилину», «Римавску Соботу», «Сеницу», «Татран». За сборную Словакии Лукаш Тесак провел четыре матча, а дебютировал в 2015 году в отборочном матче Евро-2016 против Испании.
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Словацкий защитник Лукаш Тесак перешел в «Гомель».
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