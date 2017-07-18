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Словацкий защитник Тесак перешел в «Гомель»

19.07.2017 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Словацкий защитник Лукаш Тесак перешел в «Гомель». Контракт игрока Тесака с «Гомелем» рассчитан до конца 2018 года.

В минувшем сезоне легионер провел 12 матчей за тульский «Арсенал».

Также 32-летний футболист играл в луганской «Заре», московском «Торпедо», алматинском «Кайрате». На родине он выступал за «Дубницу», «Жилину», «Римавску Соботу», «Сеницу», «Татран». За сборную Словакии Лукаш Тесак провел четыре матча, а дебютировал в 2015 году в отборочном матче Евро-2016 против Испании.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Словацкий защитник Лукаш Тесак перешел в «Гомель».

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