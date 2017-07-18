Владимир Нестерович: «В настоящее время идет оформление паспортов граждан Беларуси для российских лыжников, чтобы они смогли выступать за Беларусь на ОИ»

Пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович рассказал о том, смогут ли российские лыжники, которые выступают за Беларусь, отправиться на Олимпиаду в Пхенчхан.

Отметим, что в составе сборной Беларуси из шести человек трое россиян: Юлия Тихонова, Полина Сероносова и Михаил Куклин.

«Для того, чтобы граждане другой страны могли выступать за Республику Беларусь в международных соревнованиях по лыжным гонкам, нужно выполнить четыре условия. Во-первых, их согласие, во-вторых, согласие Федерации лыжных гонок, за которую они выступали до этого, в-третьих, вид на жительство в Беларуси, и последнее ― согласие со стороны Международной федерации лыжного спорта о допущении этих спортсменов к международным соревнованиям“.

В настоящее время идет сбор документов и оформление паспортов граждан Республики Беларусь, таким образом они смогут выступать за Беларусь на Олимпийских играх. Но это не единственное условие. Там своя система отбора, разные лицензии и квоты. Если эти условия будут со стороны спортсменов выполнены, то они смогут выступать за нашу страну», – сказал Нестерович.

Достижения россиян в составе сборной Беларуси на Кубке мира (2016-2017) в общем зачете: Юлия Тихонова ― 68 место, Полина Сероносова ― 96 место. Михаил Куклин в Кубке мира (2014-2015) ― 133 место в общем зачете.

Напомним, известный белорусский лыжник Сергей Долидович планирует собрать деньги на подготовку к ОИ с помощью краудфандинга.

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