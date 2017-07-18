Украинский защитник Логинов перешел в «Ислочь»

25-летний защитник Александр Логинов подписал контракт до конца сезона с «Ислочью».

Логинов является воспитанником днепровской школы АТБ «Олимп». Карьера футболиста проходила в украинских клубах: «Кривбасс», «Днепр», ялтинская «Жемчужина», кировоградская «Звезда», алчевская «Сталь», «Кремень» из Кременчуга и «Верес».

Минувший сезон Логинов провел в футбольном клубе «Нефтяник-Укрнефть». Сыграл 23 матча и забил 1 гол. После окончания чемпионата 2016/2017 в первой лиге покинул клуб и подписал контракт с «Ислочью». Для украинца это будет первый легионерский опыт.