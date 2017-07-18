ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинский защитник Логинов перешел в «Ислочь»

19.07.2017 12:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

25-летний защитник Александр Логинов подписал контракт до конца сезона с «Ислочью».

Логинов является воспитанником днепровской школы АТБ «Олимп». Карьера футболиста проходила в украинских клубах: «Кривбасс», «Днепр», ялтинская «Жемчужина», кировоградская «Звезда», алчевская «Сталь», «Кремень» из Кременчуга и «Верес».

Минувший сезон Логинов провел в футбольном клубе «Нефтяник-Укрнефть». Сыграл 23 матча и забил 1 гол. После окончания чемпионата 2016/2017 в первой лиге покинул клуб и подписал контракт с «Ислочью». Для украинца это будет первый легионерский опыт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25-летний защитник Александр Логинов подписал контракт до конца сезона с «Ислочью».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус» интересуются Томасом Мюллером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика