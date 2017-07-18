|
Украинский защитник Логинов перешел в «Ислочь»
19.07.2017 12:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
25-летний защитник Александр Логинов подписал контракт до конца сезона с «Ислочью».
Логинов является воспитанником днепровской школы АТБ «Олимп». Карьера футболиста проходила в украинских клубах: «Кривбасс», «Днепр», ялтинская «Жемчужина», кировоградская «Звезда», алчевская «Сталь», «Кремень» из Кременчуга и «Верес».
Минувший сезон Логинов провел в футбольном клубе «Нефтяник-Укрнефть». Сыграл 23 матча и забил 1 гол. После окончания чемпионата 2016/2017 в первой лиге покинул клуб и подписал контракт с «Ислочью». Для украинца это будет первый легионерский опыт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25-летний защитник Александр Логинов подписал контракт до конца сезона с «Ислочью».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии