«Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус» интересуются Томасом Мюллером

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может сменить клуб.

По информации Bild, в его трансфере заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус». В мерсисайдский клуб, являющийся основным претендентом, его пригласил лично главный тренер Юрген Клопп.

«Томас по-прежнему не для продажи, потому что он идеально вписывается в «Баварию». Переговоров нет», – заявил гендиректор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

Впрочем, как утверждает Bild, «Бавария» и Мюллер готовы изменить свою позицию, в отличие от предыдущих лет.