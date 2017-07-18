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«Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус» интересуются Томасом Мюллером
19.07.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может сменить клуб.
По информации Bild, в его трансфере заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус». В мерсисайдский клуб, являющийся основным претендентом, его пригласил лично главный тренер Юрген Клопп.
«Томас по-прежнему не для продажи, потому что он идеально вписывается в «Баварию». Переговоров нет», – заявил гендиректор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.
Впрочем, как утверждает Bild, «Бавария» и Мюллер готовы изменить свою позицию, в отличие от предыдущих лет.
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может сменить клуб.
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