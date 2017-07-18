Сергей Гуренко: «Мы очень мало уделяем внимания в детском возрасте именно подготовке игрока психологически – умению терпеть»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко перед ответным матчем Лиги Европы против «Работничков» рассказал о важности психологической подготовки игроков.

– Во время первого матча в Скопье была высокая жара. Удивились, что команда так быстро адаптировалась и хорошо сыграла?

– Вы знаете, любые трудности, связанные с погодными условиями – все это мотивация и характер. Мы сами даже не представляем, на что мы способны в сложных ситуациях. Я думаю, если сейчас тут выскочит лев или кто-то, так мы так понесемся, как никогда в жизни не бегали. Так и в этих ситуациях. Когда у тебя есть желание, ты мотивирован, ты хочешь победить и выходишь на победу, ты уже не думаешь о жаре и каких-то погодных условиях. Самое главное – это подготовить голову. Когда мы тренируемся, часто слышим: я тренирую силу, скорость. Да мы голову должны тренировать. Мы тренируем голову, чтобы пользоваться физическими способностями. Мы очень мало уделяем даже в детском возрасте именно подготовке игрока психологически – умению терпеть. Сами видите, почему сербы играют по всему миру, а белорусы никому не нужны? Хотя мы чего-то добиваемся на молодежных первенствах. Знаете, чего нам не хватает? Мы не умеем терпеть конкуренцию, трудности… А сербы могут.

– Говорят, белорусы – самый терпеливый народ.

– Да, только когда нас в угол загонишь. Тогда мы уже никому не дадим. Сначала создаем трудности, а потом их героически решаем. Через нас же все прошли, никто не останавливался. Все проходили, доходили до Москвы, а потом мы их начинали… Но проходили все, – сказал Гуренко.