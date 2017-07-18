МИНСК, 19 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) пригласил для обмена опытом жителя Ставропольского края Романа Пономарева, построившего стадион из соломы, напоминающий "Зенит-Арену".

Накануне в сети появились фото соломенной футбольной арены в одном из фермерских хозяйств Ставрополья. Стадион был возведен за пять дней из почти 4,5 тысячи тюков соломы. Длина арены составляет порядка 40 метров, размеры "газона" 10 на 20 метровв. Стадион носит название "Зенит-Арена".

Публикация от belultras (@belultras) Июл 17 2017 в 9:13 PDT

"Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на "Зенит-Арене" (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждем на стадионе «Санкт-Петербург» для обмена опытом. Билет пришлем", — сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.

Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на «Зенит-Арене» (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему).



Ставрополье, ждите посылку! pic.twitter.com/1zIIQcXtPZ — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 июля 2017 г.

Открытие соломенной спортивной арены состоится в субботу, 22 июля, товарищеским матчем между местными командами. Как рассказал Пономарев, в августе планируется провести Чемпионат мира по соломенному футболу. Для участия в турнире приглашаются все желающие команды.

Напомним, "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге официально был открыт в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций, в том числе и финал турнира. Строительство арены велось почти десять лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и приблизилась к 50 миллиардам рублей.