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Сергей Гуренко: «Наша задача просто пройти дальше. Даже 0:0 меня вполне устроит»
19.07.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча против «Работничков» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
– Ничью в первом матче расцениваете как положительный результат или вы больше были раздосадованы тем, что команда упустила победу?
– Я ее расцениваю как первый матч, то есть первый тайм. Завтра у нас будет второй тайм. Наша задача просто пройти дальше. А с каким результатом, с каким счетом… Даже 0-0 меня вполне устроит, и надо будет готовиться к следующему раунду. Самое важное – пройти в следующий раунд, – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча против «Работничков» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
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