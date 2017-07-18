Сергей Гуренко: «Наша задача просто пройти дальше. Даже 0:0 меня вполне устроит»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча против «Работничков» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

– Ничью в первом матче расцениваете как положительный результат или вы больше были раздосадованы тем, что команда упустила победу?

– Я ее расцениваю как первый матч, то есть первый тайм. Завтра у нас будет второй тайм. Наша задача просто пройти дальше. А с каким результатом, с каким счетом… Даже 0-0 меня вполне устроит, и надо будет готовиться к следующему раунду. Самое важное – пройти в следующий раунд, – сказал Гуренко.