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Нападающий «Алашкерта»: «Мы могли пройти БАТЭ»

19.07.2017 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Алашкерта» Хорен Веранян поделился впечатлениями от повторного матча с БАТЭ (1:3).

«Мы забили первыми, верили, что победим. Но после быстрых голов БАТЭ сделать это было крайне сложно. Мы очень сожалеем. Думаю, «Алашкерт» был в силах пройти БАТЭ.

Прямо сейчас не могу на горячую голову сделать быстрый анализ и ответить, что конкретно стало главной причиной поражения. Причин может быть много. Мы много ошибались. Думаю, нам не хватило концентрации для прохода. Эта команда была способна на многое. Это огромное разочарование», – сказал Веранян.

 
 
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Нападающий «Алашкерта» Хорен Веранян поделился впечатлениями от повторного матча с БАТЭ (1:3).

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