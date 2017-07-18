Нападающий «Алашкерта»: «Мы могли пройти БАТЭ»

Нападающий «Алашкерта» Хорен Веранян поделился впечатлениями от повторного матча с БАТЭ (1:3).

«Мы забили первыми, верили, что победим. Но после быстрых голов БАТЭ сделать это было крайне сложно. Мы очень сожалеем. Думаю, «Алашкерт» был в силах пройти БАТЭ.

Прямо сейчас не могу на горячую голову сделать быстрый анализ и ответить, что конкретно стало главной причиной поражения. Причин может быть много. Мы много ошибались. Думаю, нам не хватило концентрации для прохода. Эта команда была способна на многое. Это огромное разочарование», – сказал Веранян.