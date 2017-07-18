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«Прессбол»: Александр Глеб может перейти в брестское «Динамо»
19.07.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в брестском «Динамо». По сведениям «Прессбола», в настоящее время ведутся переговоры по поводу трансфера футболиста.
Предыдущим клубом 36-летнего хавбека были самарские «Крыльев Советов» (Россия, Д2), которые он покинул в конце мая. Стороны решили не продлевать контракт. В чемпионате России-2016/17 полузащитник провел 7 матчей.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в брестском «Динамо».
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