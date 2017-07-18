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Бухарест (WTA). Второй круг. Гергес играет с Саснович

19.07.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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BRD Bucharest Open

Бухарест, Румыния

17 – 23 июля 2017

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Александра Дулгеру (Румыния)  Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
20 июля, 11.00
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Данка Ковинич (Черногория)
Дата проведения
19 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Елена Габриэла Рузе (Румыния)  Карла Суарес-Наварро (Испания)
Дата проведения
19 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
19 июля, 12.00
Онлайн матча

 

Полин Парментье (Франция)  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
20 июля, 11.00
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния)  Жаклин Адина Кристиан (Румыния)
Дата проведения
20 июля, 11.00
Онлайн матча

 

Татьяна Мария (Германия)  Надя Подорошка (Аргентина)
Дата проведения
20 июля, 11.00
Онлайн матча

 

Чагла Буюкакчай (Турция)  Ана Богдан (Румыния)
Дата проведения
19 июля, 13.30
Онлайн матча

 

 
 
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BRD Bucharest Open Бухарест, Румыния 17 – 23 июля 2017 International Призовой фонд – 250 000 долларов Открытые корты, грунт Второй круг .

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