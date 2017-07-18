Артем Гуренко перешел в «Слуцк»

Полузащитник Артем Гуренко подписал контракт со «Слуцком».

Артем Гуренко является воспитанником ФК «Минск» и за свою карьеру поиграл в литовских клубах «Тракай» (59 матчей, 15 голов) и «Судува». Контракт с «Судувой» был расторгнут по обоюдному согласию сторон в мае этого года. Кроме того, Гуренко провел 15 игр в составе молодежной сборной страны.

Сергей Гуренко: «Была бы у Артема Гуренко другая фамилия – этот игрок был бы у нас»