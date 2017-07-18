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Олег Радушко: «Летняя пауза? Думаю, здесь больше положительных моментов. У ребят накапливается небольшая усталость»
19.07.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Олег Радушко поделился мнением об июльской паузе в высшей лиге.
– Уже не первый год в июле чемпионат Беларуси берет паузу. В этом больше плюсов или минусов?
– Думаю, здесь больше положительных моментов. По большому счету, значительной паузы как таковой не существует. Кто-то выступает в еврокубках, другие принимают участие в Кубке страны. Маленькая же пауза необходима. Наш чемпионат начинается в апреле. К этому времени накапливается небольшая усталость. Ребята должны немножко перевести дух. Например, для моей «Городеи» этот антракт просто необходим. У нас образовался лазарет.
– «Шахтер» закончил первый круг лидером, но главный тренер отправлен в отставку. Неординарная ситуация?
– Сложно комментировать подобную ситуацию. Однако во время предсезонной подготовки руководство солигорского клуба ставило три задачи: победа в чемпионате, Кубке страны и попадание в группу Лиги Европы. Уже понятно, что цель не будет достигнута. Но команда лидирует в чемпионате Беларуси. Поэтому мне сложно объяснить подобное решение, – сказал Радушко.
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Олег Радушко: «Летняя пауза? Думаю, здесь больше положительных моментов. У ребят накапливается небольшая усталость»
Белорусский тренер Олег Радушко поделился мнением об июльской паузе в высшей лиге.
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