Олег Радушко: «Летняя пауза? Думаю, здесь больше положительных моментов. У ребят накапливается небольшая усталость»

Белорусский тренер Олег Радушко поделился мнением об июльской паузе в высшей лиге.

– Уже не первый год в июле чемпионат Беларуси берет паузу. В этом больше плюсов или минусов?

– Думаю, здесь больше положительных моментов. По большому счету, значительной паузы как таковой не существует. Кто-то выступает в еврокубках, другие принимают участие в Кубке страны. Маленькая же пауза необходима. Наш чемпионат начинается в апреле. К этому времени накапливается небольшая усталость. Ребята должны немножко перевести дух. Например, для моей «Городеи» этот антракт просто необходим. У нас образовался лазарет.

– «Шахтер» закончил первый круг лидером, но главный тренер отправлен в отставку. Неординарная ситуация?

– Сложно комментировать подобную ситуацию. Однако во время предсезонной подготовки руководство солигорского клуба ставило три задачи: победа в чемпионате, Кубке страны и попадание в группу Лиги Европы. Уже понятно, что цель не будет достигнута. Но команда лидирует в чемпионате Беларуси. Поэтому мне сложно объяснить подобное решение, – сказал Радушко.