Ярослав Богунов: «Нафтан» в высшей лиге не нужен никому, кроме футболистов и тренеров»

Украинский легионер Ярослав Богунов, перешедший из «Нафтана» в «Крумкачы», в интервью корреспонденту Pressball.by Егору Бачило поделился мнением о своей новой команде.

– Покинули Новополоцк с облегчением?

– Да. Контракт расторгли легко. Ставка освободилась — для них это вообще хорошо. А так, написал заявление, пожали с тренером друг другу руки, пожелали удачи и расстались.

– Как полагаете, что теперь будет с «Нафтаном»?

– Не знаю. Хочу, чтобы команда осталась в высшей лиге. Потому что ребята там хорошие. Но с таким отношением к команде... Я так понимаю, что «Нафтан» в высшей лиге не нужен никому, кроме футболистов и тренеров.

– Вы перешли в «Крумкачы», где денег тоже не хватает. Это не смущает?

– Надеюсь на лучшее. И на то, что все договоренности будут выполнены. Я общался с Денисом Петровичем Шунто. Он заверил, что все будет хорошо, – сказал Богунов.