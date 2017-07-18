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Кубарев может возглавить латвийский РФШ
19.07.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист Олег Кубарев может возглавить латвийский РФШ.
Руководство клуба заинтересовано в тренере и ведет переговоры. Кубарев взял время на размышление над предложением.
Напомним, последним местом работы Кубарева был солигорский «Шахтер». РФШ занимает пятое место в латвийской высшей лиге.
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист Олег Кубарев может возглавить латвийский РФШ.
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