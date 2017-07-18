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Китайский атлет обогнал на стометровке истребитель Chengdu J-10

19.07.2017 16:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Китайский легкоатлет Чжан Пэймэн пробежал стометровку наперегонки с истребителем Chengdu J-10.

Забег, показанный на телеканале CCTV 1, прошел в минувшее воскресенье. Спортсмен и боевой самолет практически всю дистанцию двигались ровно, однако в концовке легкоатлет Чжан Пэймэн вырвал победу.

​"Хотя тяга у самолета и большая, но относительно веса его ускорение все же меньше, чем у спринтера. Поэтому на небольшом расстоянии даже моя жена может бежать быстрее, чем самолет. Тем не менее, предельная скорость человеческого тела обычно составляет не более 12 метров в секунду, в то время как самолет может развить гораздо большую скорость, но на длинном расстоянии", — рассказал Цао Зексьян, научный сотрудник Института физики Китайской академии наук.

Чжан Пэймэн — серебряный призер чемпионата мира 2015 года по легкой атлетике, участник двух Олимпиад (в Лондоне и Пекине).

Истребитель Chengdu J-10 был разработан Китаем вместе с российскими специалистами и появился на рынке в 2002 году. Себестоимость одного самолета составляет 28 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Ученые отмечают, что даже у нетренированного человека "тяга на низах" может быть больше, чем у самолета.

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