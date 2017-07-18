﻿ «Ювентус» приобрел Шченсного за 12,2 млн евро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ювентус» приобрел Шченсного за 12,2 млн евро

19.07.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны стал игроком «Ювентуса».

«Старая синьора» подписала с 27-летним поляком контракт на четыре года с зарплатой в 3,1 миллиона евро.

Сумма трансфера игрока составила 12,2 миллиона евро.


Фото: официальный сайт «Ювентуса»

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны стал игроком «Ювентуса».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Китайский атлет обогнал на стометровке истребитель Chengdu J-10
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика