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«Ювентус» приобрел Шченсного за 12,2 млн евро
19.07.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны стал игроком «Ювентуса».
«Старая синьора» подписала с 27-летним поляком контракт на четыре года с зарплатой в 3,1 миллиона евро.
Сумма трансфера игрока составила 12,2 миллиона евро.
Фото: официальный сайт «Ювентуса»
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Вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны стал игроком «Ювентуса».
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