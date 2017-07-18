ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Минску и Риге надо начинать готовиться к ЧМ по хоккею

19.07.2017 17:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает активизацию сотрудничества Минска и Риги и считает, что страны должны подготовить совместные туристические проекты к Чемпионату мира по хоккею 2021 года.

Макей: Минску и Риге надо начинать готовиться к ЧМ по хоккею
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал, как ему предлагали отдать финнам ЧМ-2021 по хоккею

В среду Макей провел встречу с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, который прибыл с визитом в белорусскую столицу.

"В преддверии проведения в Беларуси и Латвии Чемпионата мира по хоккею 2021 года необходимо уже сейчас начинать работу по созданию совместных туристических продуктов и маршрутов", — заявил Макей журналистам по итогам переговоров со своим латвийским коллегой.

По его словам, страны к ЧМ должны усовершенствовать автомобильную инфраструктуру, придорожный сервис в целях максимально эффективного использования туристических потенциалов двух стран.

Отмечая активизацию отношений между странами, Макей сказал, что встречи в Минске и Риге, а также на многосторонних площадках стали уже доброй традицией. "Они дают нам возможность "сверить часы" по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и международной повестке дня", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что "в последние годы произошла активизация двусторонних контактов на разных уровнях. Возобновлен диалог на уровне глав правительств, эффективно взаимодействуют профильные ведомства".

Макей: Минску и Риге надо начинать готовиться к ЧМ по хоккею
© Sputnik Игорь Руссак
Безвизовый режим, пиво за евро и другие факты о ЧМ по хоккею 2021

Этому, по мнению министра, во многом способствовал процесс нормализации отношений Беларуси и Европейского союза, в том числе снятие большинства санкций и ограничений в отношении Беларуси, чему активно содействовала и Латвия.

"Мы за такой конструктивный, прагматичный подход благодарны нашим латышским партнерам", — сказал Макей.

По мнению министра, повышение уровня двусторонних политических контактов способствует развитию равноправного и доверительного диалога, укреплению доверия, недопущению повышения напряженности в регионе, а также открывает новые возможности для активизации взаимодействия между нашими странами в торгово-экономической и других сферах.

Макей сообщил, что в Беларуси работает свыше 900 компаний с участием латвийского капитала.

19 мая в Кельне (Германия) прошел конгресс ИИХФ, на котором делегаты выбрали хозяев ЧМ-2021 — совместная заявка Минска и Риги набрала  55 голосов, Финляндии — 52.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД Беларуси заявляют, что в Минске благодарны латвийским партнерам за конструктивный, прагматичный подход в вопросах снятия западных санкций в отношении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» приобрел Шченсного за 12,2 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика