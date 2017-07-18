Макей: Минску и Риге надо начинать готовиться к ЧМ по хоккею

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает активизацию сотрудничества Минска и Риги и считает, что страны должны подготовить совместные туристические проекты к Чемпионату мира по хоккею 2021 года.



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В среду Макей провел встречу с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, который прибыл с визитом в белорусскую столицу.

"В преддверии проведения в Беларуси и Латвии Чемпионата мира по хоккею 2021 года необходимо уже сейчас начинать работу по созданию совместных туристических продуктов и маршрутов", — заявил Макей журналистам по итогам переговоров со своим латвийским коллегой.

По его словам, страны к ЧМ должны усовершенствовать автомобильную инфраструктуру, придорожный сервис в целях максимально эффективного использования туристических потенциалов двух стран.

Отмечая активизацию отношений между странами, Макей сказал, что встречи в Минске и Риге, а также на многосторонних площадках стали уже доброй традицией. "Они дают нам возможность "сверить часы" по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и международной повестке дня", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что "в последние годы произошла активизация двусторонних контактов на разных уровнях. Возобновлен диалог на уровне глав правительств, эффективно взаимодействуют профильные ведомства".



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Этому, по мнению министра, во многом способствовал процесс нормализации отношений Беларуси и Европейского союза, в том числе снятие большинства санкций и ограничений в отношении Беларуси, чему активно содействовала и Латвия.

"Мы за такой конструктивный, прагматичный подход благодарны нашим латышским партнерам", — сказал Макей.

По мнению министра, повышение уровня двусторонних политических контактов способствует развитию равноправного и доверительного диалога, укреплению доверия, недопущению повышения напряженности в регионе, а также открывает новые возможности для активизации взаимодействия между нашими странами в торгово-экономической и других сферах.

Макей сообщил, что в Беларуси работает свыше 900 компаний с участием латвийского капитала.

19 мая в Кельне (Германия) прошел конгресс ИИХФ, на котором делегаты выбрали хозяев ЧМ-2021 — совместная заявка Минска и Риги набрала 55 голосов, Финляндии — 52 .