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Мозес может перейти в «Авангард» или продолжить карьеру в НХЛ
19.07.2017 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий СКА Стив Мозес может продолжить карьеру в НХЛ.
Нападающий заключит двусторонний контракт с одним из клубов.
Кроме того, игроком интересуются «Авангард» и минское «Динамо».
Напомним, накануне СКА объявил о расторжении контракта с игроком. Мозес выступал за СКА на протяжении двух сезонов, в которых сыграл 58 матчей и набрал 32 (15+17) очка. В прошлом сезоне в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина.
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Бывший нападающий СКА Стив Мозес может продолжить карьеру в НХЛ.
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