Мозес может перейти в «Авангард» или продолжить карьеру в НХЛ

Бывший нападающий СКА Стив Мозес может продолжить карьеру в НХЛ.

Нападающий заключит двусторонний контракт с одним из клубов.

Кроме того, игроком интересуются «Авангард» и минское «Динамо».

Напомним, накануне СКА объявил о расторжении контракта с игроком. Мозес выступал за СКА на протяжении двух сезонов, в которых сыграл 58 матчей и набрал 32 (15+17) очка. В прошлом сезоне в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина.

Мозес может перейти в минское «Динамо»?