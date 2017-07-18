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Мозес может перейти в «Авангард» или продолжить карьеру в НХЛ

19.07.2017 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший нападающий СКА Стив Мозес может продолжить карьеру в НХЛ.

Нападающий заключит двусторонний контракт с одним из клубов.

Кроме того, игроком интересуются «Авангард» и минское «Динамо».

Напомним, накануне СКА объявил о расторжении контракта с игроком. Мозес выступал за СКА на протяжении двух сезонов, в которых сыграл 58 матчей и набрал 32 (15+17) очка. В прошлом сезоне в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина.

Мозес может перейти в минское «Динамо»?

 
 
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Бывший нападающий СКА Стив Мозес может продолжить карьеру в НХЛ.

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