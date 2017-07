Мартынович попал в сборную тура РФПЛ

Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович попал в сборную 1-го тура РФПЛ.

Напомним, «Краснодар» оказался сильнее «Рубина» (2:1), а Мартынович сделал ассист. Кроме того, белорус стал лучшим в игре по восьми показателям.