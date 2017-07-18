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Мартынович попал в сборную тура РФПЛ
19.07.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович попал в сборную 1-го тура РФПЛ.
Напомним, «Краснодар» оказался сильнее «Рубина» (2:1), а Мартынович сделал ассист. Кроме того, белорус
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Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович попал в сборную 1-го тура РФПЛ.
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