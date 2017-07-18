МИНСК, 19 июл — Sputnik. Чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra выиграл в зачете грузовиков 11-й этап ралли —рейда "Шелковый путь", который прошел в среду.

Коломы преодолел дистанцию этапа за два часа, 29 минут и 28 секунд. Вторым финишировал КамАЗ под управлением Антона Шибалова, он отстал от победителя на 49 секунд. Третье место — у еще одного представителя команды "КАМАЗ-МАСТЕР", Дмитрий Сотников.

Сергей Вязович закончил этап шестым, Алексей Вишневский — девятым, Александр Василевский приехал на финиш 11-м.

В итоговом зачете грузовиков на первом месте экипаж Сотникова, на втором — Шибалов. Коломы сумел потеснить с третьего места еще одного КамАЗовца, Айрата Мардеева. Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" по-прежнему занимают места в первой десятке: лучший — Вязович — он находится на седьмой позиции, вслед за ним экипаж Вишневского, а Василевский замыкает топ-10.

В зачете внедорожников также произошли изменения. Сириль Депре на Peugeot — во главе финишного листа, американец Брюс Мензис на Mini потеснил со второй позиции на третье Ханя Вэя на Geely.

Следующий этап ралли-рейда пройдет между китайскими городами Цзяюйгуань и Алашань-Юци. Длина отрезка составит 483,79 километра, спецучастка — 254,75 километра.