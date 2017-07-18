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«Динамо» – «Альтах». Предматчевую пресс-конференцию хозяев провел Журавель
19.07.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Предматчевую пресс-конференцию поединка «Динамо» – «Альтах» провел главный тренер брестчан Владимир Журавель.
Ранее
Напомним, ответная игра второго квалификационного раунда «Динамо» Брест – «Альтах» состоится 20 июля и начнется в 19.30 по белорусскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:1.
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Предматчевую пресс-конференцию поединка «Динамо» – «Альтах» провел главный тренер брестчан Владимир Журавель.
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