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«Динамо» – «Альтах». Предматчевую пресс-конференцию хозяев провел Журавель

19.07.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Предматчевую пресс-конференцию поединка «Динамо»  – «Альтах» провел главный тренер брестчан Владимир Журавель.

Ранее сообщалось, что Журавель попрощался с футболистами команды и не проводил последние тренировки.

Напомним, ответная игра второго квалификационного раунда «Динамо» Брест – «Альтах» состоится 20 июля и начнется в 19.30 по белорусскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:1.

 
Теги: Брест
 
 
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Предматчевую пресс-конференцию поединка «Динамо» – «Альтах» провел главный тренер брестчан Владимир Журавель.

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