«Динамо» – «Альтах». Предматчевую пресс-конференцию хозяев провел Журавель

Предматчевую пресс-конференцию поединка «Динамо» – «Альтах» провел главный тренер брестчан Владимир Журавель.

Ранее сообщалось , что Журавель попрощался с футболистами команды и не проводил последние тренировки.

Напомним, ответная игра второго квалификационного раунда «Динамо» Брест – «Альтах» состоится 20 июля и начнется в 19.30 по белорусскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:1.