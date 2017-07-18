Владимир Журавель: «Ставим задачу пройти «Альтах»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Альтаха», передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Очень важен для нас завтрашний матч: для игроков, для клуба, для города. Ставим задачу пройти дальше. Учитывая сыгранный матч в Австрии, разобрали ошибки. Нужно отметить, что мы не должны допускать таких грубых ошибок, как в первой игре. Ошибка в данном матче выбила нас из колеи на 15-20 минут. Хотелось бы, чтобы завтра мы это исключили.

Будут изменения в составе. Как у нас, так и у соперника. Из-за перебора карточек пропускают несколько игроков. 30 номер у австрийцев. У нас Алисейко. Сейчас думаем, как правильно заменить.

– Завтра ожидается аншлаг. Все билеты проданы. Насколько это будет давить на Вас? Насколько эта атмосфера поможет команде, либо нет?

– Я уверен, что поможет. Наш стадион хорошо заполняется. Аншлаг впервые будет в этом сезоне. У нас были матчи с минским «Динамо» и БАТЭ в чемпионате, на кубок. Наши болельщиик на трибунах нас поддерживали. Гнали вперед. Я уверен, что это однозначно будет нам в помощь.

– Какие изменения в составе будут? Кто боеспособен, а кто нет?

–К игре готовятся все. Травмированных нет. Гаврилович вернулся в общую группу. Все в обойме. Все готовятся к матчу. Выбор состава будет сделан завтра, – сказал Журавель.

Напомним, матч «Динамо» Брест – «Альтах» состоится 20 июля и начнется в 19.30 по белорусскому времени.