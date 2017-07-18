Брестское «Динамо» отдало Мозолевского, Чижа и Германа в аренду

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о перестановках в составе, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Мозолевский, Чиж и Герман покинули команду. Они будут готовиться к матчу против «Альтаха»?

– Нет, эти ребята отданы в аренду. Поэтому они не будут готовится к матчу.

– В какие клубы?

–Пусть ребята доедут, оформятся. Тогда будет официальная информация, – сказал Журавель.

Как сообщает пресс-служба «Динамо», полузащитники Максим Чиж и Дмитрий Герман на правах аренды будут выступать в литовском клубе «Атлантасе» (Клайпеда). Нападающий Дмитрий Мозолевский покинул брестский клуб. Контракт 32-летнего футболиста расторгнут по соглашению сторон.

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