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Брестское «Динамо» отдало Мозолевского, Чижа и Германа в аренду
19.07.2017 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о перестановках в составе, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.
– Мозолевский, Чиж и Герман покинули команду. Они будут готовиться к матчу против «Альтаха»?
– Нет, эти ребята отданы в аренду. Поэтому они не будут готовится к матчу.
– В какие клубы?
–Пусть ребята доедут, оформятся. Тогда будет официальная информация, – сказал Журавель.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о перестановках в составе, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.
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