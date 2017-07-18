ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское «Динамо» отдало Мозолевского, Чижа и Германа в аренду

19.07.2017 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о перестановках в составе, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Мозолевский, Чиж и Герман покинули команду. Они будут готовиться к матчу против «Альтаха»?

– Нет, эти ребята отданы в аренду. Поэтому они не будут готовится к матчу.

– В какие клубы?

–Пусть ребята доедут, оформятся. Тогда будет официальная информация, – сказал Журавель.

Как сообщает пресс-служба «Динамо», полузащитники  Максим Чиж и Дмитрий Герман на правах аренды будут выступать в литовском клубе «Атлантасе» (Клайпеда). Нападающий Дмитрий Мозолевский покинул брестский клуб. Контракт 32-летнего футболиста расторгнут по соглашению сторон.

Статистику футболистов в нынешнем сезоне смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о перестановках в составе, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Журавель: «Ставим задачу пройти «Альтах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика