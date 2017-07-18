Владимир Журавель: «Руководил вчерашней тренировкой. В интернете сейчас много слухов, поэтому будет создана отдельная пресс-конференция после «Альтаха»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал слухи о возможном уходе, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– После анализа первого матча. Что бы вы изменили сейчас?

– Естественно мы проанализировали матч. Поговорили с ребятами. Показали ошибки и где можно было лучше сыграть. Этот матч только подтвердил ту информацию, которой мы владели. Те сильные качества команды, которые есть у «Альтаха», мы увидели. Особенно 15-ти минутный отрезок, после пропущенного гола. С большим уважением относимся к этому сопернику.

– По информации, вы не руководили командой на тренировке во вторник. Почему?

– Руководил. В интернете сейчас много ложной информации и слухов, поэтому будет создана отдельная пресс-конференция после матча. На многие интересующие вас вопросы будут даны ответы. Сегодня мы говорим о предстоящей встрече.

* В пятницу будет сообщено время (сказала пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова).

– У вас есть уверенность, что пройдете завтра соперника?

– У меня да. Только с таким настроем надо выходить завтра на матч, – заявил Журавель.

Ранее сообщалось , что Журавель попрощался с футболистами команды и не проводил тренировку во вторник.