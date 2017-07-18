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Лига Европы. Минское «Динамо» проведет домашний матч третьего квалификационного раунда на «Тракторе», в случае прохода «Работничков»

19.07.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе минского «Динамо», третий отборочный раунд Лиги Европы, в случае выхода в него, команда сыграет на стадионе «Трактор».

Напомним, завтра подопечные Гуренко проведут ответную встречу против «Работничков». Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее матчи третьего квалификационного раунда минчане проводили в Бресте, на спортивном комплексе «Брестский».

 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе минского «Динамо», третий отборочный раунд Лиги Европы, в случае выхода в него, команда сыграет на стадионе «Трактор».

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