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Лига Европы. Минское «Динамо» проведет домашний матч третьего квалификационного раунда на «Тракторе», в случае прохода «Работничков»
19.07.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе минского «Динамо», третий отборочный раунд Лиги Европы, в случае выхода в него, команда сыграет на стадионе «Трактор».
Напомним, завтра подопечные Гуренко проведут ответную встречу против «Работничков». Первая игра завершилась со счетом 1:1.
Ранее матчи третьего квалификационного раунда минчане проводили в Бресте, на спортивном комплексе «Брестский».
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Лига Европы. Минское «Динамо» проведет домашний матч третьего квалификационного раунда на «Тракторе», в случае прохода «Работничков»
Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе минского «Динамо», третий отборочный раунд Лиги Европы, в случае выхода в него, команда сыграет на стадионе «Трактор».
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