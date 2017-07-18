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«Беларусь 5» покажет в прямом эфире матч «Динамо» Минск – «Работнички», «Динамо» Брест – «Альтах» начнется с 20-ти минутным сдвигом
19.07.2017 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации «Прессбола», четверговая сетка вещания канала «Беларусь 5» претерпела изменения.
В прямом эфире будет показан матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск — «Работнички», который начнется в 18.00.
Встреча «Динамо» Брест – «Альтах», начало которой в 19.30, пойдет в эфир с небольшим сдвигом – примерно 20 минут. Она стартует сразу после окончания поединка в Минске.
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«Беларусь 5» покажет в прямом эфире матч «Динамо» Минск – «Работнички», «Динамо» Брест – «Альтах» начнется с 20-ти минутным сдвигом
По информации «Прессбола», четверговая сетка вещания канала «Беларусь 5» претерпела изменения.
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