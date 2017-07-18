«Тур де Франс». 17-й этап. Роглич одержал победу, Фрум – 3-й, Кириенко – 107-й

Состоялся 17-й этап многодневки «Тур де Франс».
Гонщики проехали королевский горный этап в Альпах с преодолением наивысшей точки «Тур де Франс»-2017 – Коль дю Галибье (2642 м над уровнем моря).
Победу на этапе одержал словенский гонщик Lotto NL — Jumbo Примож Роглич, колумбиец Ригоберто Уран стал вторым, британец Кристофер Фрум — третьим.
«Тур де Франс»
17-й этап
Ла-Мюр – Серр-Шевалье
Франция
183 км
Профиль/Карта
1. Примож Роглич (Словения, Lotto NL – Jumbo) – 5.07,41
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 1,13
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время
4. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
5. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb)
6. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,16
7. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,43
8. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 1,44
9. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates)
10. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
14. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 3,14...
16. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 5,07...
107. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 33,41
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 73.27,26
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,27
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
4. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,53
5. Микель Ланда (Испания, Sky) - 1,24
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,37
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,07
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,35
9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,45
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,52
11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 10,03
113. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 2:56,44
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Состоялся 17-й этап многодневки «Тур де Франс».
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